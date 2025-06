Casa a rischio crolli, via ai lavori di messa in sicurezza 

Dopo le ordinanze arrivano i ripristini. Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza del muro di un vecchio edificio all’incrocio tra via D’Annunzio e piazza Sant’Elena.

Gli operai incaricati dalla proprietà dello stabile, stanno sistemando la parte di edificio che di recente aveva riversato calcinacci e cemento sul marciapiede e sulla strada dalla parte di via D’Annunzio cosi che, a lavori conclusi, saranno rimosse le transenne e reso di nuovo il marciapiede fruibile ai pedoni. L’ordinanza emessa dagli uffici comunali che imponeva l’immediata messa in sicurezza della vecchia abitazione, era arrivata dopo l’intervento dei vigili del fuoco che avevano eliminato le parti pericolanti e sistemato le transenne attorno all’area dove erano caduti i calcinacci. Per una volta dunque i proprietari si sono attivati, senza rischiare di vedersi poi chiedere i danni.

E a riversare calcinacci e parti di mattoni sul marciapiede è anche un vecchio edificio in ladiri, i mattoni rossi crudi, in via Marconi di fronte a Villa Fadda. La dimora è in vendita come dicono i cartelli affissi sui vetri ma in attesa di un acquirente resta in condizioni critiche.

Ogni tanto il vento apre le finestre sconquassate, lasciando intravedere i bellissimi affreschi ai soffitti in balia del degrado e dell’abbandono.

