Casa a fuoco, ustioni per un’anziana 

Un incendio devastante, andato avanti per ore, ha gravemente danneggiato una abitazione della via De Gasperi a Maracalagonis. Momenti di apprensione e di grande paura non soltanto per i padroni di casa Giorgio Mascia, 77 anni, e Carmela Agus, 69, ma anche per i vicini: altri quattro appartamenti sono stati evacuati per precauzione.Carmela Agus è stata precauzionalmente accompagnata in ospedale dopo aver respirato fumo a aver riportato qualche piccola ustione in alcune parti del corpo. Niente di grave, per fortuna: la donna è già tornata in paese. Illeso il marito, Giorgio Mascia, che è rimasto a lungo in strada mentre i Vigili del fuoco cercavano di bloccare le altissime lingue di fuoco e la temperatura superava i 40 gradi.

Acqua e polemica

L’incendio sarebbe di origine accidentale: forse un cortocircuito, forse un’autocombustione. Ma tutto è ancora da verificare. Oggi probabilmente i vigili del fuoco torneranno nell’abitazione di via De Gasperi per un nuovo sopralluogo e per risalire alle cause reali di quello che è accaduto.

Un pomeriggio drammatico: anche la sindaca Francesca Fadda è subito arrivata sul posto, mettendosi in contatto con la Prefettura e mettendo a disposizione l’acqua del cantiere comunale di Craboni per spegnere il rogo visto che, ha detto, «i bocchettoni di Abbanoa risultavano inutilizzabili». Per favorire l’attingimento dell’acqua, sono stati mobilitati anche i barracelli. Sul posto pure la Polizia locale e decine di persone preoccupate in un pomeriggio sempre più torrido.

Ospitati da parenti

I due coniugi saranno ora ospitati in casa di familiari. La loro abitazione di via De Gasperi è inagibile. Pesantissimi i danni alle strutture, ma poteva andare peggio.

Quando è scoppiato l’incendio Giorgio Mascia era a letto: è stata la moglie a metterlo in allarme. In un attimo i due anziani coniugi sono riusciti a raggiungere la strada. Nella casa hanno perso tutto. In pochi minuti sono arrivate due ambulanze, i vigili del fuoco, i carabinieri. Spegnere il rogo non è stato facile con le fiamme che trovavano facile esca anche all’interno dell’abitazione.

