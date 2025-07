Casa a fuoco, un uomo in salvo 

L’incendio è divampato dal piano di cottura di una cucina dell’abitazione di Daniel Loddo, in via Trento, pieno centro abitato di Assemini. Ad accorgersi del fuoco e del fumo è stata una bambina di dodici anni che abita lì vicino insieme alla madre. La piccola si è subito resa conto che non sarebbe riuscita a entrare nell’appartamento, in quel momento era sola in casa perché la mamma era andata a fare la spesa e così ha pensato di scendere per strada e di lanciare l’allarme.

La paura

Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti sabato sera. Ma tutto è bene quel che finisce bene: nel giro di pochi minuti due volontari della Protezione civile del “Nucleo operativo Orsa” Alessandro Deidda e Ligita Jasudaite che abitano nella stessa strada e che hanno sentito le urla della bambina, si sono precipitati sul posto, hanno fatto irruzione nell’appartamento di Loddo. L’uomo era riverso a terra, privo di sensi: «Abbiamo preso l’estintore e, come ci hanno insegnato al corso di operatori antincendio ad alto rischio, l’abbiamo puntato dritto sulle fiamme». Il fuoco aveva già divorato piano cottura, lavandino e parte della mobilia: «Per fortuna la bombola non era sotto la cucina».

I soccorsi

Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. Loddo è stato trasportato al Brotzu con ustioni al petto di secondo e terzo grado, non è in pericolo di vita e verrà dimesso, salvo complicazioni, oggi stesso. La bambina e la madre, profondamente scosse, non hanno accettato il ricovero: «La vera eroina, in tutta questa storia, è proprio la bambina», ha commentato Alessandro Deidda, «perché nonostante lo spavento ha tentato di aiutare il vicino di casa in difficoltà. Ligita ed io - prosegue il trentottenne volontario eravamo appena rientrati a casa. Siamo soci di “Orsa” e nel pomeriggio avevamo partecipato a una riunione per la nomina del Direttivo nella nostra sede di via Londra». I due condividono l’amore per il volontariato e fanno coppia stabile anche nella vita privata: «Sono nel mondo del volontariato da quando avevo 11 anni - ha proseguito Deidda - e da tre anni a questa parte ho “contagiato” con la mia passione anche la mia compagna».

L’esperienza

Sabato, dopo essere rientrati nella loro abitazione di via Trento, si stavano preparando per passare una cena in relax. Ma le urla provenienti dalla strada hanno attirato la loro attenzione: «Inizialmente abbiamo pensato fossero litigi tra vicini, poi ci siamo insospettiti». Scesi in strada si sono trovati davanti la bambina in preda alla disperazione: «C’è un incendio, c’è un incendio». Il fumo fuoriusciva dalla casa confinante con quella della ragazzina, al cui interno si trovava Daniel Loddo: «Era appena rientrato dal mare, ha acceso i fornelli ed è stato investito da un boato», spiegano Alessandro Deidda e Ligita Jasudaite.

«I due volontari sono angeli, hanno salvato la vita al vicino e a mia figlia», ha dichiarato a mamma della dodicenne.

La casa di Loddo è momentaneamente inagibile seppur non abbia riportato danni strutturali. Intanto verrà aiutato da una cooperativa sociale con cui collabora.

