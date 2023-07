Casa a fuoco, tutti i sospetti su Belfiori 

È fissata per questa mattina l’udienza di convalida dell’arresto di Ubaldo Belfiori, 39 anni, accusato di aver dato fuoco all’appartamento al secondo piano di una palazzina popolare di via della Musica. Difeso dall’avvocata Anna Maria Busia, il disoccupato comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale, Giorgio Altieri: potrà rispondere alle domande del Gip, avvalersi della facoltà di non rispondere o rilasciare dichiarazioni spontanee. Poi il giudice deciderà se convalidare gli atti e disporre un’eventuale misura cautelare. Nel frattempo, dal fascicolo dell’inchiesta, è emerso che Belfiori è sospettato anche di aver appiccato, due anni fa, l’incendio nel quale rimase distrutta l’auto dell’influencer Serena Enardu, parcheggiata davanti alla propria abitazione.

Le indagini della polizia

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato quartese, Belfiori poco prima del rogo avrebbe avuto una discussione con la padrona di casa, una giovane mamma di quattro figli, che uscita dall’abitazione avrebbe subito raggiunto il comando della polizia per raccontare di quanto accaduto. Rintracciato nel primo pomeriggio di mercoledì, il 39enne è stato arrestato su ordine del sostituto procuratore Marco Cocco e trasferito nel carcere di Uta. L'appartamento ha subito gravi danni ed è stato dichiarato inagibile dai Vigili del fuoco. Non sono ancora chiare le ragioni della discussione che sarebbero alla base del raid incendiario.

L’incendio dell’auto

Nell’aprile di due anni fa, dopo due mesi di indagini, Ubaldo Belfiori era stato denunciato a piede libero sempre dagli agenti del commissariato, coordinati all’epoca dal dirigente Davide Carboni e dall’ispettore Giovanni Noto, per l’incendio della Land Rover dell’influencer e tronista Serena Enardu, andata distrutta il 23 gennaio 2021. Gli agenti avevano effettuato numerosi interrogatori e completato l’analisi accurata di varie telecamere di videosorveglianza della zona, arrivando alla fine ad identificare Belfiori come l’esecutore materiale dell’attentato incendiario. Quell’indagine è stata poi affidata al sostituto procuratore Enrico Lussu, al momento, né all’avvocata Busia né alla legale Monica Puggioni (che da sempre assiste Serena Enardu) sono stati notificati gli esiti di quell’inchiesta, che dunque potrebbe ancora essere aperta nella ricerca dei presunti mandanti.

L’udienza di convalida

Oggi, però, il gip Giorgio Altieri dovrà occuparsi esclusivamente degli elementi legati all’ultima inchiesta, quella sull’incendio dell’appartamento di via della Musica. L’udienza si terrà in remoto, con l’indagato e l’avvocata Anna Maria Busia in collegamento streaming dal carcere di Uta con il Tribunale. Solo dopo l’eventuale convalida, il giudice valuterà gli elementi raccolti dagli agenti del Commissariato cittadino e deciderà se applicare o meno qualche misura cautelare. Nel frattempo, però, le indagini continuano.

