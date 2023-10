Casa a fuoco, salvata dai Vigili  

Ancora pochi istanti e sarebbe stata una tragedia. Anna Madeddu, 77 anni, di Macomer, è stata salvata dai Vigili del fuoco. I pompieri hanno sfondato la porta e l’hanno trovata priva di sensi. Ora è ricoverata a Sassari con gravi ustioni sul 30 per cento del corpo.

Il dramma

Saranno i Vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Macomer a stabilire quello che è successo nel cuore della notte, subito dopo le 2, tra domenica e lunedì, nell'abitazione al numero 5 di via Raffaello, quando le fiamme hanno colto nel sonno una pensionata, Anna Madeddu, 77 anni. La donna, che vive da sola, del tutto ignara di quanto stava accadendo, è stata svegliata dal bagliore delle fiamme e dall'odore acre del fumo che ha subito invaso la piccola abitazione al piano terra, al centro della cittadina.

La pensionata ha sicuramente tentato di spegnere le fiamme, prima di perdere i sensi. Subito è scattato l'allarme e sono arrivati i soccorsi. Sul posto è arrivata immediatamente una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Macomer, che non ha esitato a sfondare la porta ed entrare all'interno dell'edificio ormai invaso dal fumo. Per terra hanno trovato la padrona di casa, Anna Madeddu, ormai priva di sensi, con ustioni gravi che hanno interessato il 30 per cento del corpo.

Indagini

Nel frattempo da Ghilarza è arrivata un'ambulanza medicalizzata del 118, che ha prestato i primi soccorsi e provveduto a trasportare la donna al centro specializzato per le ustioni dell'ospedale di Sassari. Su posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Borore, che stava svolgendo servizio nel territorio. Il trambusto creato nel cuore della notte ha destato dal sonno gli abitanti della via, poco distante dalla chiesa della Madonna Missionaria. I Vigili del fuoco, per le operazioni di bonifica, hanno dovuto lavorare per circa 4 ore. L'interno dell'abitazione è andato completamente distrutto. Sarà la donna raccontare quello che accaduto realmente durante la notte. I vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Macomer, coordinati dal capitano Giovanni Maria Seu, stanno svolgendo degli accertamenti per far luce sul rogo scoppiato nella notte.

