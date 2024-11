Casa a fuoco, paura per due anziani 

Lui, Giovanni Scaramucci, 80 anni, dormiva a fianco della moglie Rosa Noli, 74 anni. Fuori faceva freddo e pioveva. Erano le 5,30 di ieri, quando nella loro abitazione di via Moro, a Maracalagonis, è scoppiato un incendio generato da un corto circuito. Il dramma è stato davvero sfiorato: il primo piano dell’abitazione è stato invaso dal fumo e le fiamme avanzavano paurosamente, aggredendo mobili e il soffitto mentre i laterizi del tetto saltavano.

La paura

«Ho avvertito questi rumori, mi sono svegliata di soprassalto, la nostra camera da letto era già invasa dal fumo – racconta Rosa Noli, circondata dai familiari e dai Vigili del fuoco, tutti attorno, quasi a coccolarla. «Mio marito è in ospedale. Come sta?», sono le sue prime parole. «Bene, tornerà presto a casa», dice uno dei presenti. Lei riprende coraggio, offre il caffè a tutti. Poi da donna saggia aggiunge pure: «L’importante è esserci, di essere vivi. Le case si possono sempre sistemare. Certo, la paura è stata tanta. Ringrazio il Signore, i miei figli, i vigili del fuoco, i medici che stanno curando mio marito. Sa, lui non è molto tollerante al fumo».I figli ascoltano e le danno ragione. Un gran sospiro di sollievo per tutti.

Il rogo

Tutto è iniziato verso le 5,30. Nella casa di via Moro, si forma il fumo, nero, poi le fiamme: impossibile entrare nella camera dei due coniugi, conosciuti e stimati in paese. L’unica via di salvezza è la veranda che si affaccia sulla strada. Marito e moglie quasi per miracolo riescono a raggiungerla. C’è freddo e cade qualche goccia d’acqua. Sempre meglio del fumo e del fuoco alle spalle. In casa, si mobilitano due figli della coppia. Uno incoraggia i genitori dall’altro lato della veranda, l’altra cerca di dare consigli a tutti. L’allarme è già scattato: arrivano una ambulanza e vigili del fuoco, attesi tutti come “angeli”. I pompieri capiscono la salvezza è raggiungibile dalla veranda. Azionano l’autoscala e i due coniugi vengono fatti calare in strada. Sani e salvi.

In ospedale

Il più provato appare Giovanni Scaramucci, poi accompagnato al Policlinico di Monserrato per accertamenti. Ha respirato un bel po’ di fumo. La moglie è solo un po’ agitata, come darle torto. I vigili del fuoco dichiarano pericolante il piano primo dell’abitazione. Il piano sottostante, abitato da una figlia della coppia, non ha riportato nessun danno. I vigili del fuoco e i carabinieri di Maracalagonis e Quartu restano sul posto sino a metà mattinata. Tutto sommato è andato miracolosamente bene.

