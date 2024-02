Casa a fuoco, migliora la 72enne intossicata dal fumo 

È ancora ricoverata in Rianimazione all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, la pensionata Anna Graziella Columbu, 72 anni, rimasta intossicata dal fumo martedì sera nel corso di un incendio nella sua abitazione al settimo piano di via Germania a Quartu. La donna è ancora in prognosi riservata ma le sue condizioni sarebbero leggermente migliorate. Martedì era arrivata in ospedale in codice rosso, con i sanitari che l’hanno subito trasferita in Rianimazione.

Intanto i Vigili del fuoco e i carabinieri hanno chiarito quanto accaduto: l’incendio si sarebbe sviluppato a causa di un cortocircuito con le fiamme che hanno rapidamente raggiunto i mobili sviluppando una coltre di fumo che ha invaso tutta la casa, senza però creare danni negli appartamenti vicini. È stata la stessa donna a lanciare l’allarme con una telefonata ai Vigili del fuoco che l’hanno subito raggiunto con l’autoscala, salvandole la vita. In strada ad attendere c’era l'ambulanza del 118 che ha così trasferito la pensionata in ospedale dove è tuttora ricoverata

Gravi i danni riportati dall’abitazione. Durante l’operazione di spegnimento i vicini di casa di Anna Graziella Columbu sono stati invitati a scendere in strada. Tutti col pensiero rivolto alla pensionata. «Una donna straordinaria – ha detto una vicina -. Il mio augurio è che possa presto essere dimessa dall’ospedale».

RIPRODUZIONE RISERVATA