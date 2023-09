Casa a fuoco, in ospedale uomo disabile 

Un’esplosione e poi le fiamme. È il primo pomeriggio di ieri, in via Annunzio Cervi, quartiere Monte Rosello Basso, quando prende fuoco un appartamento al quinto e ultimo piano dello stabile al numero civico uno. Ma prima il botto avvertito da due residenti del palazzo che danno subito l’allarme. «Lì abita un uomo disabile», è l'informazione essenziale comunicata ai soccorritori, vigili del fuoco, ambulanza del 118 e polizia locale che arrivano in forze e mettono subito in sicurezza il luogo dell’incendio. «È una persona allettata e non autonoma, – comunicano i vicini, – sempre assistita dai parenti e dalle badanti». Si teme che possa rimanere intrappolata dal fuoco e intossicata dalle esalazioni ma i pompieri intervengono con velocità a casa del 65enne, alcuni con l'aiuto delle bombole di ossigeno per resistere al fumo e al forte calore proveniente dall'abitazione.

L’intervento

Lo scorcio della casa, visibile dalla soglia, è nascosta da un’ombra scura che ha avvolto le pareti, e che lascia intuire danni molto importanti. Il ferito viene portato all'esterno dal personale sanitario, con una benda sul volto, e altre garze sulla mano e le ginocchia. Immediata la partenza dell'ambulanza verso il pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata per verificare le condizioni del ferito che non sembrerebbero comunque destare particolare preoccupazione. A provocare l'incendio, questa la prima ipotesi, potrebbe essere stato un cortocircuito dovuto al televisore messo nella camera del 65enne, tra l'altro grande fumatore, e andata distrutta dalle fiamme. Sarebbe stata quindi una scintilla la causa dell'episodio, anche se i vigili del fuoco devono ancora concludere i riscontri su quanto accaduto. E le conseguenze del rogo sono visibili nella facciata esterna del palazzo dove due finestre su tre, al quinto piano, sono prive di intelaiatura e tapparelle cadute giù fino al pianoterra, si presume, nell'esplosione sentita dagli abitanti.

«Un miracolo»

“È un miracolato, ha rischiato grosso”, esclama uno dei tanti curiosi fermatisi lungo la strada a vedere le operazioni dei soccorsi. Le possibilità infatti che il rogo potesse avere tutt’altro epilogo, magari tragico, erano molto alte, in considerazione del piano in cui è avvenuto e delle condizioni della persona, impossibilitata a muoversi dal suo letto. Ma per una volta il miracolo è avvenuto.

