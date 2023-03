Casa a fuoco, famiglia evacuata 

L’odore acre del fumo si sente ancora. Tutt’intorno quel che resta della casa andata a fuoco nella tarda serata di lunedì nel centro di Scano Montiferro: il tetto crollato, i muri anneriti e arredi devastati dalle fiamme. Oltre a tantissimi disagi per la famiglia che vive nell’abitazione in corso Umberto e che ora si ritrova con un edificio che ha subito ingenti danni dopo il rogo, partito probabilmente da un guasto alla stufa a gas.

Le fiamme

L’allarme è scattato intorno alle 21.30 quando i residenti hanno notato il fumo e le fiamme e subito hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Senza perdere tempo, tutte le persone che erano nell’abitazione si sono messe al sicuro, fortunatamente nessuno è rimasto ferito mentre lo stabile è stato evacuato dalle squadre dei vigili del fuoco arrivate dal distaccamento di Cuglieri. Poco dopo dal comando provinciale di Oristano è arrivata un'altra squadra arrivata con l'autobotte.

La bonifica

In pochi minuti fiamme si sono estese al sottotetto, dove si trovavano diversi oggetti e masserizie che hanno alimentato ancora di più le fiamme. IPer le squadre dei vigili del fuoco è stato un lavoro lungo e complesso anche per la difficoltà di operare all’esterno e la necessità di intervenire da un cortile interno dell’edificio. Hanno lavorato per quasi sette ore, intorno alle 6 del mattino di martedì hanno domato le fiamme e poi hanno avviato subito le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile e dell’area vicina. Il tetto dell’abitazione è collassato, i danni sono ingenti.