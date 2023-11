Casa a fuoco, donna di 89 anni in salvo 

La fiammella di un cero votivo, posato su un piano in legno per la ricorrenza della festa dei Santi e dei Morti, è la causa dell’incendio che si è sviluppato a Uta, al numero 4 di via Stazione, dove risiede una donna di ottantanove anni. Fortunatamente non ci sono stati feriti, solo tanta paura, ma il piano superiore dell’appartamento di Santina Vargiu, l’anziana scampata alle fiamme, è tuttora inagibile.

La paura

«Mercoledì sera, mia suocera si trovava a casa in compagnia di una nipote quando, dalle fessure della porta di una camera, hanno visto uscire del fumo», racconta la cinquantenne Cenza Meloni, nuora di Santina Vargiu - è accaduto tutto improvvisamente, dopo essersi rese conto di cosa succedeva, le due donne hanno cercato aiuto».

Proprio sotto casa, davanti al parco di S’Olivariu, per un caso fortuito, in quel momento transitava la pattuglia dei carabinieri della stazione. I due militari, il vicecomandante Fabrizio Pellegrini e il carabiniere scelto Roberto Mocci, hanno subito tentato di spegnere le fiamme. Ci hanno provato con quello che trovano nel piccolo cortile: alcuni secchi e una pompa d’acqua. Incuranti per la loro incolumità, dopo essere entrati nell'abitazione oramai invasa da un denso fumo, hanno messo subito in salvo l'anziana che si trovava ancora all'interno. I militari dell’Arma, rientrati nell’appartamento, hanno disattivato l’energia elettrica e l’erogazione del gas. Infine, per evitare il propagarsi delle fiamme anche alle vicine abitazioni, sono riusciti a spegnere l’incendio con numerose secchiate d’acqua.

I soccorsi

Il dramma che si stava compiendo non è passato inosservato e, in tempi rapidissimi, sono arrivati a dare manforte i barracelli di Uta e i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias. «Per fortuna mia suocera sta bene, ma la casa purtroppo è inagibile, ora ha trovato accoglienza a casa di un figlio, che vive in un paese vicino», spiega Cenza Meloni.

Sul posto sono accorsi anche alcuni amministratori comunali, con il sindaco Giacomo Porcu: «Per fortuna si è trattato solo di un grande spavento, senza gravi conseguenze per la signora Santina Vargiu e per i suoi familiari. Fondamentale è stato il pronto intervento dei carabinieri, dei barracelli e dei vigili del fuoco. Va a loro il mio più sincero ringraziamento a nome di tutta la comunità. Chiudo con un forte abbraccio alla signora Santina da parte di tutta la comunità. Episodi come questo ci induce a prestare la massima attenzione verso i piccoli comportamenti quotidiani, che possono rivelare dei pericoli per noi e le nostre case».

RIPRODUZIONE RISERVATA