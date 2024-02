Casa a fuoco, 72enne intossicata 

È di una donna ricoverata in gravi condizioni per intossicazione da fumo, molti danni e una palazzina evacuata, il bilancio del pauroso incendio che ieri, attorno alle 17, ha devastato un appartamento al settimo piano di un condominio di via Germania.

La ferita si chiama Anna Graziella Columbu e ha 72 anni. Soccorsa immediatamente dai Vigili del fuoco intervenuti in forze sul posto e dai medici dell’ambulanza del 118, la donna ha respirato il denso fumo che aveva invaso il suo appartamento dopo che le fiamme avevano aggredito arredi e mobili, mentre non è chiaro se abbia anche subito delle ustioni. Ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari non sarebbe in imminente pericolo di vita. La prognosi è riservata.

Cause incerte

A tarda sera era in corso un sopralluogo per la verifica dei danni e per risalire alle cause dell’incendio. La prima ipotesi è quella di un cortocircuito con le fiamme che potrebbero essersi sprigionate da un elettrodomestico. Oggi ci sarà nuovo sopralluogo anche per valutare eventuali danni alle strutture e verificare la stabilità della mansarda di cui, sino a tarda sera, non era stata dichiarata l’inagibilità. Della vicenda si occupano anche i carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo radiomobile di Quartu. Un’altra tragedia sfiorata dopo gli incendi di case registrati nelle scorse settimane con alcune persone intossicate che hanno rischiato la vita.

Il rogo

A dare l’allarme verso le 17 è stata la stessa padrona di casa che, circondata dal fumo, è rimasta quasi imprigionata nell’appartamento riuscendo comunque a contattare la centrale dei Vigili del fuoco di viale Marconi. L’operatore al telefono ha subito intuito la gravità della situazione. La donna, impaurita, era sola in camera e tossiva, così il soccorritore l’ha invitata a uscire subito fuori dall’appartamento. Lei fortunatamente gli ha dato ascolto salvandosi così la vita, mentre l’allarme è scattato anche fra gli inquilini che si sono subito riversati in strada.

Nel giro di pochi minuti in via Germania sono arrivate quattro squadre dei Vigili del fuoco con una autoscala, una autobotte, un’autopompa e un camion. Sono stati momenti di paura con la pensionata che è stata subito soccorsa, caricata su una ambulanza del 118 e trasferita all’ospedale di Is Mirrionis. Intanto i pompieri raggiungevano anche dall’esterno la mansarda all’ultimo piano riuscendo dopo alcune ore di lavoro a spegnere il fuoco e a far uscire il fumo che aveva invaso l’intero locale.

I precedenti

Episodi purtroppo frequenti in città dove negli ultimi tempi si sono registrati numerosi incendi devastanti. Il 1° febbraio scorso le fiamme hanno danneggiato due appartamenti in via Sant’Antonio rendendo le strutture inagibili e seminando paura. Altri roghi il 24 dicembre in via Pizzetti ed il 5 luglio scorso in via della Musica, con danni agli appartamenti e alcune persone rimaste intossicate. Una famiglia tra quelle coinvolte non è ancora potuta tornare a casa.

