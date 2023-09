Caruso-Degasperi, sarà testa a testa nella Cronoscalata  

Con un tempo di 3’04”65, siglato nella seconda delle due manche di prove disputate ieri, il siciliano Franco Caruso (Norma M20 Fc Zytek) è stato il più veloce tra i 56 partenti della 32ª Iglesias-Sant’Angelo. Secondo, ad appena 38 centesimi, il trentino Diego Degasperi (Osella Fa30 Zytek), vincitore delle ultime due edizioni della cronoscalata iglesiente, quest’anno promossa nella seconda serie nazionale, il Trofeo Italiano Velocità Montagna Nord, Centro e Sud. Caruso e Degasperi non hanno deluso le aspettative, così come gli altri compagni del Faggioli Racing Team, Samuele Cassiba (Nova Proto NP01-02 Sinergy, a 4”64) e Marco Satta (Nova Proto Np03 Aprilia, a 20”29), rispettivamente autori del 4º e 6º crono e separati da Alberto Scarafone (Osella Pa21/p Honda), 5º. Tra le tre Storiche, miglior tempo per Sergio Perasso su Paganucci Ar (4’14”06).

Oggi, lungo il percorso disegnato sulla Statale 126 (dal km 43,68 al km 49,60), si farà sul serio e, a decretare i vincitori - che verranno premiati nel pomeriggio in Piazza Sella - saranno le due manche di gara, in programma dalle 9. La Statale 126 verrà chiusa al traffico ordinario dalle 8 alle 15, dal km 42 al km 51.

Nel colorato paddock allestito alla partenza, non passa inosservato il tir del Team Faggioli, dove in un’inedita versione “fuori servizio” c’è anche il campionissimo Simone Faggioli, fresco vincitore del 17º titolo italiano nonché 11 volte campione europeo, pronto ad ascoltare i feedback dei propri portacolori. «Il tracciato è a tratti un po’ scivoloso, ho fatto il miglior tempo ma c’è qualcosa da correggere nell’assetto, in certi frangenti il posteriore non mi dà molta sicurezza», ha commentato Franco Caruso.

«Iglesias è sempre una gara difficile, sarà una bella lotta con Franco, mio diretto avversario con cui nelle ultime gare ce la siamo giocata ai centesimi», ha spiegato Degasperi. «In prova abbiamo utilizzato gomme usate, in gara useremo pneumatici più performanti e questo abbasserà i tempi di qualche secondo, ma mi sorprende il fatto di non riuscire a ripetere l’ottimo tempo del 2019 pur avendo ora maggiore dimestichezza con questa vettura: non so se dipenda dall’asfalto un pochino sporco, oggi in gara si vedrà. Dopo le prove ho guardato i camera car per migliorare l’assetto ma senza stravolgerlo, la macchina era comunque molto equilibrata».

