Cartuccia da mitragliatrice e coltelli nella valigia: denunciato 

Si è giustificato con gli agenti della polizia di Frontiera dell'aeroporto di Cagliari dicendo che quella cartuccia da mitragliatrice che nascondeva nel suo bagaglio l’aveva trovata passeggiando lungo la spiaggia del litorale di Quartu, ma non ha saputo fornire nessuna informazione su i due coltelli a serramanico che aveva nel bagaglio e le centinaia di cartucce che hanno trovato sempre gli agenti nella sua abitazione.

Un 50enne sardo, residente nella zona di Sassuolo, è stato denunciato dalla Polizia di frontiera. Stava lasciando la Sardegna dopo un periodo di vacanza e controllando i suoi bagagli i poliziotti hanno trovato una cartuccia per una mitragliatrice Browning M2 e due coltelli a serramanico. Sono immediatamente scattate le perquisizioni nell’abitazione in cui aveva soggiornato in Sardegna e a Sassuolo. Gli agenti del commissariato di Quartu non hanno trovato nulla, i colleghi di Sassuolo invece hanno trovato nell’abitazione del 50enne centinaia di cartucce 9x19 e due fucili ad aria compressa. Le munizioni e i due fucili sono stati sequestrati.

