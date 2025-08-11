VaiOnline
Aeroporto.
12 agosto 2025 alle 00:54

Cartuccia da mitragliatrice e coltelli nella valigia: denunciato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è giustificato con gli agenti della polizia di Frontiera dell'aeroporto di Cagliari dicendo che quella cartuccia da mitragliatrice che nascondeva nel suo bagaglio l’aveva trovata passeggiando lungo la spiaggia del litorale di Quartu, ma non ha saputo fornire nessuna informazione su i due coltelli a serramanico che aveva nel bagaglio e le centinaia di cartucce che hanno trovato sempre gli agenti nella sua abitazione.

Un 50enne sardo, residente nella zona di Sassuolo, è stato denunciato dalla Polizia di frontiera. Stava lasciando la Sardegna dopo un periodo di vacanza e controllando i suoi bagagli i poliziotti hanno trovato una cartuccia per una mitragliatrice Browning M2 e due coltelli a serramanico. Sono immediatamente scattate le perquisizioni nell’abitazione in cui aveva soggiornato in Sardegna e a Sassuolo. Gli agenti del commissariato di Quartu non hanno trovato nulla, i colleghi di Sassuolo invece hanno trovato nell’abitazione del 50enne centinaia di cartucce 9x19 e due fucili ad aria compressa. Le munizioni e i due fucili sono stati sequestrati.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Chiuso nell’auto sotto il sole, il piccolo Danir non ce l’ha fatta

Olmedo, il bimbo di 4 anni si era allontanato dai genitori 
Emanuele Floris
Il caso

Non solo il botulino: polmonite emorragica fatale per la 38enne

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Roberta Pitzalis 
Matteo Vercelli
Il caso

Il Tar blocca gli abbattimenti dei bovini decisi dall’Asl: salvi i capi sani e vaccinati

Sospese le uccisioni indiscriminate dei capi di una mandria a Orotelli 
Enrico Fresu
L’allarme

Poetto, troppe barche «Mare a numero chiuso come per le spiagge»

Le soste in rada al centro delle polemiche legate alla presenza di rifiuti in acqua 
Andrea Artizzu
Energia

«Chi distrugge la Sardegna con le pale è da cacciare»

Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare, attacca: «La Regione come Ponzio Pilato» 
Lorenzo Piras