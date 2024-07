Cartucce pronte Per l’Ardia grande attesa 

Si avvicina il gran giorno dell’Ardia con la preparazione delle cartucce, munizioni a salve che i fucilieri utilizzeranno sabato e domenica. Una grande festa alla quale hanno preso parte anche i capicorsa. Compito svolto dai componenti dell' “Associazione fusileris Ardia de Santu Antinu”, guidata da Mario Melosu. «Ne abbiamo caricate circa 2300 calibro 16 - spiega il presidente- utilizzando la polvere da sparo e la polenta.L’occasione per ritrovarsi con cavalieri, amici e familiari, siamo ormai entrati nella settimana dell’Ardia e siamo pronti per rappresentare al meglio il paese».

I "fusileris" hanno un compito importantissimo nel contesto dell’ Ardia in quanto garantiscono la sicurezza dei cavalieri come del pubblico che affollerà l'anfiteatro di San Costantino. «Ci stiamo preparando bene – aggiunge il presidente- e anche quest’anno cercheremo di dare il nostro importante contributo per la buona riuscita dell’evento». ( s. c. )

