Cartoni animati, che passione e che musiche  

Sarà dedicato al cinema di animazione e i cartoni animati la terza edizione del Costa Rossa Festival delle Arti, che si svolgerà a Trinità d’Agultu (Costa Paradiso) da domani a sabato, e ancora una volta sarà diretto dall’artista e sociologo Alessio Ninu.

Prima serata

Il festival delle Arti prende il via domani, alle 22, l’ingresso alle serate è gratuito, nello splendido scenario de Le Sorgenti. Sul palco salirà infatti lo storico gruppo dei Supereroi. Verranno eseguite molte sigle dei cartoni animati nati negli anni ’70 e ’80. La scaletta sarà accompagnata dall'analisi storico-critica di Alessio Ninu. Nel corso della serata di apertura saranno selezionati, in base a specifiche caratteristiche, determinati cartoni animati.

Seconda tappa

Giovedì 24 (stesso luogo, stesso orario), sempre i Supereroi saranno impegnati in un nuovo concerto relativo alle sigle dei cartoni animati non trattati il primo giorno.

Terzo appuntamento

Venerdì 25 , per la terza serata (Le Sorgenti, ore 22), sul palco, con Alessio Ninu, Marzia Dal Fabbro, Alessio De Vita e Luca Cogoni, gli ospiti Silvia Armeni (produttrice e sociologa; nipote di Luciana Pensuti, la pioniera del cartone animato in Italia, figlia del grande autore del cinema d’animazione Luigi Liberio Pensuti), Bepi Vigna (fumettista, scrittore) e Alessio Cigliano, doppiatore e dialoghista italiano, voce (nel cinema) di attori come Heath Ledger, Jude Law, Matt Damon, Johnny Depp, doppiatore di numerosissimi e celebri cartoni animati, voce di Kenshiro in Ken il guerriero.

Gran finale

Sabato 26 agosto (Le Sorgenti, alle 22), chiusura con una grande orchestra, creata per il festival già dalla scorsa edizione, rivisiterà le colonne sonore scritte per il cinema di animazione e alcuni storici cartoni animati come “Conan”, “L’Uomo Tigre”, “Ken il Guerriero, “Lupin” e “La città incantata”. Questo emozionante viaggio musicale sarà raccontato sempre da Alessio Ninu e dalle scene più rappresentative proiettate alle spalle dell’orchestra su un grande schermo. Sul palco saliranno Alessandra Cocco, Riccardo Dessì, Alessio De Vita, Anna Floris, Marianna Loddo e Giovanni Nucciarelli (ai violini), Giorgio Musio (alla viola), Vladimiro Atzeni (al violoncello), Massimo Battarino (al contrabbasso), Alessandro Atzori (alle percussioni) e Luca Cogoni al pianoforte. (red. spet.)

