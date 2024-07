Cartoline sonore  domani a Viddalba  poi ad Arzachena 

Quattro serate di musica contemporanea a Viddalba e Arzachena con III rassegna Cartoline sonore. Organizzata da Atti d’arte, la manifestazione intende esaltare il paesaggio che la ospita con artisti internazionali. Non solo concerti nella rassegna dal 6 luglio al 7 settembre, ma anche mostre, workshop, laboratori per i più piccoli, stand artigianali, sessioni di Yoga e Mindfulness, escursioni notturne e discesa in kayak lungo il fiume Coghinas.

In scena

Il via domani alle Terme di Casteldoria a Viddalba: dal mattino sessioni di yoga, laboratorio di orticoltura naturale sinergica, visite al Museo Archeologico Mav e alle 18 workshop esperienziale per conoscere e comprendere al meglio la meditazione mindfulness a cura della psicologa Stefania Pileri. Al tramonto il concerto della violinista Laura Masotto.lle 20 Paolo Angeli con la sua chitarra preparata. Sabato 27 tappa al Nuraghe Albucciu di Arzachena, con il concerto di Bryan Senti, compositore, polistrumentista e produttore latinoamericano. A seguire fra violino e sintetizzatori il concerto di Francesca Guccione.Il 9 agosto si ritorna alle Terme di Casteldoria con la compositrice e arpista Kety Fusco. Ad aprire il concerto sarà il compositore, vibrafonista e marimbista giapponese Masayoshi Fujita.Chiusura il 7 settembre a Viddalba nel Parco Archeologico di San Giovanni, con un concerto al tramonto della pianista italiana Olivia Belli, seguito da quello della pianista e cantante del Costa Rica Sofi Paez.

