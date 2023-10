Cartoline dal regno dell’incuria 

Il 18 ottobre 1985 Papa Giovanni Paolo II° in visita a Oristano celebrò in piazza Roma la Messa insieme all’allora arcivescovo Francesco Spanedda e all’episcopato sardo. La città ha voluto ricordare l’avvenimento intitolando al Papa santo il Centro sociale di Torangius, la piazzetta di fronte alla Curia e con una lapide in marmo ai piedi della torre. Gli amministratori di oggi bene farebbero a sistemarla su una base, sentita la Soprintendenza, evitando l’imbarazzante copertura con una lastra di ferro arrugginito. I ricordi non si mettono sotto i piedi e per di più non si nascondono.

Le brutture

Sono invece da smantellare le brutture dei cartelli turistici che riportano le notizie basilari su monumenti, chiese e siti. In primis la Cattedrale: i pochi cartelli che ne raccontano la storia e i tesori custoditi sono stati pasticciati dai vandali fino a rendere impossibile la lettura; uno è stato non solo imbrattato ma divelto e buttato. L’assessora al Decoro, Maria Bonaria Zedda: «Lo sconcio c’è, l’ho notato e segnalato. Stiamo verificando se quei cartelli sono stati installati, come pare, dalla Soprintendenza e se così fosse interverrò perché si sostituiscano». Stesso discorso per il cartello a lato di San Francesco e per buona parte della segnaletica turistica.

Il degrado

Per stare in tema decoro da segnalare il puzzo di guano in piazza Manno (lato via Duomo) e all’incrocio tra piazza Roma e via Tirso, l’abbandono della piazzetta tra il “Mossa” e il palazzo di Giustizia e la siepe che copre la panchina in via Diaz. Insomma, c’è da fare parecchio per consegnare ai visitatori una città ordinata e ai residenti il piacere di viverla.

RIPRODUZIONE RISERVATA