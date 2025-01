Cartoline da Cagliari: 40 anni fa la neve 

Nove gennaio 1985, il giorno impresso nei ricordi di molti cagliaritani. La grande nevicata coglie di sorpresa il capoluogo abituato a ben altri inverni. Per tutto il giorno i fiocchi cadono sulla città, regalando immagini da cartolina di montagna. È il culmine di una settimana di gelo che copre di bianco tutta l’Isola e manda in tilt mezza Italia. Un effetto neve di portata simile si era visto solo nel febbraio del 1956. Gli ultimi veri fiocchi in città nel 1993, il giorno di Cagliari-Torino col pallone rosso. Poi solo un po’ di nevischio, come nel 2014. La nevicata di 40 anni fa resta un evento ineguagliato.

