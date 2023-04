Cartolina sarda degli anni ‘60 ricca di curiosità  

Una cartolina degli anni ‘60 che è un compendio di quelle che allora erano le più rinomate località turistiche dell’isola. Come si nota una località, Alghero col suo circondario, la faceva da padrona, con Fertilia, Porto Conte e Capocaccia. Come da immaginario collettivo, le località sul mare erano preminenti, mentre l’interno si limitava a Nuoro, alla valle del Tirso ed al ponte in pietra di Bono. A completamento, sotto la scritta “Sardegna”, sullo sfondo di un agave, due giovani in costume di Carloforte.