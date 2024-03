«Cartolina per il voto arrivata il 26 febbraio» 

Non ha fatto in tempo a diventare cittadino italiano, che dell’Italia ha già conosciuto una sua caratteristica: la burocrazia e la lentezza delle comunicazioni.

Nei giorni scorsi Jorge Maximiliano Matesa, 51 anni, residente alle Canarie ma di origini carboniensi, ha appreso che in Sardegna si votava per il rinnovo del Consiglio regionale. Lo ha saputo tramite la cartolina che informa i residenti all’estero che hanno il diritto di rientrare in Italia, con il rimborso delle spese, per esercitare il diritto di voto: «L’ho ricevuta il 26 febbraio ma c’è scritto che le elezioni si sono tenute il 25 febbraio.- racconta al telefono dalla sua casa di Las Palmas di Gran Canaria dove si è trasferito per ragioni di lavoro dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana – mi è dispiaciuto moltissimo questo ritardo: votando mi sarei sentito ancora di più cittadino italiano. Spero che alle prossime elezioni riescano a informarmi prima». Anche perché i voli aerei da e per l’Italia non hanno una cadenza quotidiana e per potersi organizzare in tempo, considerando che il rimborso totale ammonta al massimo a 250 euro, occorre organizzarsi per tempo. (a. s.)

