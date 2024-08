Cartolina indecorosa nella piazza  tra rifiuti e degrado 

Il biglietto da visita, per chi arriva nella borgata marina, è un cumulo di sacchi di immondizia nella piazza principale. Sotto l’imponente torre costiera, sulla quale sventola orgogliosa la bandiera blu, regna il degrado. Non è questione di orari: la stessa immagine si presenta agli occhi di turisti e residenti la mattina, il pomeriggio e la sera. Una cartolina imbarazzante quella offerta da Torregrande alla vigilia di Ferragosto, quando (in teoria) il flusso di visitatori dovrebbe essere al picco della stagione e l’aspetto della frazione curato nei minimi dettagli.

Sul lungomare, aldilà delle arcinote criticità legate ad asfalto e marciapiedi sconnessi che saranno risolte con l’intervento di riqualificazione, la pulizia è garantita quotidianamente, anche se è difficile tenere il passo dei tanti incivili che all’utilizzo dei cestini preferiscono il lancio dei rifiuti sull’arenile o nelle aiuole trasformate in discariche. Ma basta spostare lo sguardo in una delle vie retrostanti per percepire il senso di abbandono e trascuratezza più volte denunciato dai residenti. Per non parlare della pineta, con le fronde degli alberi che toccano il terreno e offrono ai soliti “furbi” il nascondiglio ideale per sbarazzarsi di ciò che potrebbero conferire regolarmente. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA