Cartolina e annullo speciali per la festa del papà 

Nel giorno della Festa del Papà, Poste Italiane celebra questa ricorrenza attraverso la testimonianza diretta di due papà, dipendenti dell’Azienda nella Sardegna Meridionale che hanno usufruito degli istituti previsti dalle politiche della famiglia e in particolare per il sostegno della genitorialità come i congedi di paternità e parentale. Inoltre sono stati realizzate una colorata cartolina filatelica e un annullo speciale per chi vuole festeggiare in modo originale una giornata speciale. Il prodotto è disponibile nell’ufficio postale con sportello filatelico di Quartu Sant’Elena 2 in via Is Arenas.

Antonio Porcu, ha 37 anni, da tre mesi è padre di Matteo, lavora come addetto al recapito al Centro di distribuzione di Pill’e Matta: «Ho usufruito del congedo obbligatorio di paternità di dieci giorni per poter essere il più possibile vicino alla mia compagna dopo il parto e poter vivere al meglio i primi giorni di questa nuova e bellissima avventura».

Giovanni Gallo, 37 anni, papà di Giulio che domani compirà 5 mesi, invece è portalettere: «Proprio in questi giorni sto usufruendo del congedo di paternità. Penso che il congedo obbligatorio di paternità sia molto importante in quanto permette di stare vicino alla mamma a ridosso del parto e, nel mio caso, è stato utile anche per far conoscere il piccolo Giulio ai nonni che vivono lontano». (fr. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA