Cartellone estivo, al via la gara delle idee  

Anche quest’anno sarà un’estate all’insegna delle iniziative. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la manifestazione di interesse “Quartu Estate 2025 - Ripensare la e le città”, che ha lo scopo di definire un cartellone di attività culturali, spettacoli e arte che possa coinvolgere i residenti come i turisti in arrivo in città. È un’occasione per le tante associazioni che operano sul territorio, che avranno modo di proporre le proprie iniziative grazie anche ai finanziamenti del Comune.

Rientrano nel bando iniziative culturali, eventi di animazione, spettacoli e concerti, laboratori, attività di svago, convegni, letture, teatro e altre attività multidisciplinari, che quest’anno potranno essere realizzate nel periodo compreso tra il 17 agosto e il 19 ottobre. Si intende realizzare un cartellone omogeneo e una programmazione integrata, che rinforzi la centralità di Quartu come meta turistica e culturale. Le domande potranno essere presentate fino al 12 maggio. Le proposte saranno valutate da una commissione per l’assegnazione di un contributo economico, tenendo conto del numero dei partecipanti e delle risorse finanziarie disponibili, che saranno comunicate successivamente, dopo l’approvazione della delibera e lo stanziamento dei fondi in bilancio. ( g. da. )

