Cartello stradale cade sulla ciclabile L’assessore: «Stiamo intervenendo» 

Paura tra via San Fulgenzio e via Decio Mure, dove un cartello stradale è crollato tra il percorso pedonale e la pista ciclabile, probabilmente per il forte vento. Immediate le proteste dei residenti. «Siamo in piena decadenza, se basta così poco per buttarli giù significa che non sono sicuri», lamentano. «Con l’illuminazione in pessime condizioni si rischia anche di inciampare». La situazione è stata già segnalata alla polizia municipale, e il segnale sarà riparato. «I cartelli sono resistenti alle sollecitazioni atmosferiche, ma quelli più vecchi possono essere erosi alla base dalla pioggia e venire giù», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. Nell’ultimo mese, per evitare situazioni di pericolo, è partito l’appalto per la manutenzione e la posa di nuova segnaletica. «Abbiamo iniziato con quella orizzontale, ma sono arrivati anche i cartelli nuovi», continua l’assessore. «Stiamo individuando dove posizionarli, per sostituire quelli vecchi e aggiungerne in altre zone».

