Cartello divelto abbandonato sulla serranda 

Un palo scardinato e lasciato davanti a un negozio come un dispetto all’esercente. Questa la denuncia di Carlotta Angius, titolare di un’agenzia assicurativa in via Cagliari a Sestu.

«Me ne sono resa conto andando al lavoro lunedì mattina», racconta, «non potevo aprire il mio ufficio, ho dovuto chiedere aiuto per farlo spostare, e l’ho anche comunicato alla Polizia Locale». Angius non ha dubbi: «Non è divelto dal vento, è un cartello di senso unico che non c’è in quel tratto quindi è stato staccato e portato lì. Non è la prima volta che vedo piccoli gesti di vandalismo e Sestu non è nuova a situazioni simili: ad agosto mi hanno rubato il cartello di “chiusura per ferie” dalla serranda, e poi buttano rifiuti di ogni genere nel bidone della carta, o sulle mie serrande». Angius conclude «non ho pensato che qualcuno ce l'abbia con me, e neanche mi interessa. Per me sono puri atti vandalici di persone che non hanno un briciolo di consapevolezza dei danni che recano al prossimo».

