Cartelli turistici sbiaditi dal sole 

A Barumini, la segnaletica verticale e quella di indicazione turistica versa in condizioni di degrado da tempo: la cartellonistica appare sbiadita dagli agenti atmosferici e, in alcuni casi, danneggiata a seguito di incidenti stradali. Per affrontare questa problematica, l’amministrazione comunale ha stanziato 10mila euro dal bilancio e ja avvoatp L’iter per affidare l’incarico a una ditta specializzata.

L'intervento è stato sollecitato mesi fa dal gruppo consiliare Barumini Futuro Insieme: riguarderà principalmente via Roma, dove verranno sostituiti i segnali poco leggibili e verranno predisposte nuove indicazioni per attività di recente istituzione.

«L’intervento – commenta il sindaco Michele Zucca – è necessario per migliorare l’accessibilità e la fruizione del territorio da parte di residenti e turisti». (g. g. s.)

