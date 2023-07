Cartelli stradali  imbrattati  

Tornano in azione i vandali dei cartelli stradali. Nei giorni scorsi divieti di sosta e stop sono stati imbrattati con le bombolette spray in diverse strade del centro. Tra queste le vie Mori, Pessina e Perra, dove ci si è divertiti a “segnare” i cartelli anche con disegni poco edificanti.

In altre zone invece, come ad esempio nel litorale, i cartelli, con tanto di palo, sono stati divelti o addirittura rubati. Si pensa che sia stato fatto per eliminare in un attimo il divieto di sosta e poter parcheggiare tranquillamente. In questo periodo per la corsa alle spiagge, la costa è molto frequentata e per trovare un posto dove lasciare l’auto senza incappare nelle multe, ci si inventa qualsiasi cosa.Non è la prima volta che i cartelli stradali finiscono nel mirino dei balordi. Imbrattarli e renderli illeggibili è una moda che non solo costringe a spendere risorse per sostituire stop e divieti di sosta ma che crea anche problemi alla viabilità e aumenta il rischio di incidenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA