Cartelli stradali illeggibili, ok alla sostituzione 

Usurati, sbiaditi, pasticciati. Sono tanti, in città e nel litorale, i cartelli della segnaletica verticale in condizioni critiche. Per questo nei prossimi giorni comincerà la sostituzione.

Dopo i sopralluoghi dell’ufficio Traffico e viabilità, saranno gli operai del Comune a rimuovere i segnali vecchi e a mettere i nuovi tra sensi unici, stop e frecce direzionali.Molti di questi, soprattutto nella zona del Poetto e della costa, sono stati deturpati da disegni e scarabocchi. Basti ricordare ad esempio il caso di “Jon”, il balordo che aveva pasticciato i cartelli del litorale con la sua firma. Qualche tempo fa i vigili sembravano anche sulle tracce del responsabile che poi però alla fine non era stato rintracciato. Tutti deturpati anche i pannelli che nel lungomare indicano le direzioni da seguire verso la città e verso Cagliari oltre che verso le località della costa.

La moda di imbrattare i cartelli della segnaletica stradale e quelli turistici resta sempre in voga, un passatempo che non solo costringe a spendere risorse per sostituire stop e divieti di sosta ma che crea anche grossi problemi alla viabilità e aumenta il rischio di incidenti.E nei prossimi giorni si interverrà anche per sistemare il semaforo a chiamata per i pedoni di fronte al McDonald’s nel lungomare Poetto. Presumibilmente con un calcio è stato distrutto il pulsante.

