Cartelli stradali fai da te 

In alcune parti del centro storico di Assemini mancano le targhe che individuano le strade e le piazze. Cartelli mai installati, staccati o scoloriti: non aiutano vacanzieri, corrieri e postini a identificare vie e monumenti. La segnaletica turistica? Assente. Così i residenti hanno optato per il fai da te e hanno appeso ai muri e alle ringhiere i cartelli con il nome delle strade.

La denuncia

I cittadini sono i primi a chiedere che venga risolta una situazione definita «inaccettabile». Se ne fa portavoce Luigi Scalas, 75 anni: «Potrebbe essere una dimenticanza accettabile se piazza Martiri fosse dislocata in periferia o fosse poco trafficata. Ma stiamo parlando del centro storico». Giacomina Scalas, 95 anni, ha risolto così: «Ho scritto il nome della piazza su un semplice pezzo di carta per senso civico. Ho segnalato il fatto a chi di competenza, ma nulla è stato risolto». Giacomina Scalas parla di «ironia della sorte: mia madre è stata la prima consigliera comunale mai eletta ad Assemini, nel 1948, e si distinse proprio per la valorizzazione del centro storico».

La difficoltà a rintracciare la storica piazza sta anche nel fatto che su Google maps non esiste. Difatti digitando “piazza Martiri Assemini” si viene condotti fino a Siliqua. Non solo: è sbiadita e illeggibile la targa stradale, che dovrebbe segnalare via Oberdan.

Le critiche

Anche l’opposizione ha avanzato la necessità di installare i cartelli turistici: «Mi viene da sorridere - dichiara la consigliera Sabrina Stara - quando i cittadini trovano soluzioni creative “fai da te” per sopperire alle mancanze comunali. Ne fa da esempio uno sportello metallico sopra il quale è stata disegnata una freccia e scritto “info-com San Giovanni e San Cristoforo”, volti a indirizzare il passante verso le due chiese asseminesi. E in estate arriveranno i turisti».

Nessuna replica dalla Giunta di Mario Puddu comunque al lavoro per affrontare i problemi della cittadina. Il Codice della strada prevede che nelle zone centrali delle città il segnale nome-strada possa essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale e debba essere collocato su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni. Disposizioni ancor più necessarie ad Assemini, centro dalle forti tradizioni identitarie, riconosciuto dagli standard turistici come “Paese di antica tradizione della ceramica” e prossimo a divenire “Città del folklore".

