Il caso.
19 gennaio 2026 alle 00:28

Cartelli stradali deturpati: allarme sicurezza 

Cartelli di indicazione stradale e turistica deturpati, resi illeggibili o danneggiati. Un fenomeno che dilaga in città costringendo il Comune a spendere risorse per sostituire stop e divieti di sosta ma che rappresenta anche un serio pericolo, perché crea grossi problemi alla viabilità e aumenta il rischio di incidenti.

Aumentano i controlli ma le cose non cambiano. Basti pensare soltanto a quello che accade al Poetto e nella costa dove praticamente tutti i cartelli sono stati sporcati e resi illeggibili con le bombolette spray. E più grave ancora è quando accade con divieti di sosta che non sembrano più tali e che inducono gli automobilisti a passare contromano come succede ad esempio in via Dell’Autonomia regionale sarda. Tutti deturpati anche i panelli che nel lungomare indicano le direzioni da seguire verso la città e verso Cagliari oltre che verso le località della costa.

