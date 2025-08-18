VaiOnline
Sanluri
19 agosto 2025 alle 00:33

Cartelli stradali danneggiati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Danni alla nuova segnaletica stradale sulle strade provinciali del Medio Campidano. L’ultimo caso riguarda un cartello d’identificazione della provinciale 46, nel tratto che da Villamar arriva al confine con Oristano. Appena installato il palo è stato piegato ed utilizzato come insegna pubblicitaria per la vendita di frutta, due scritte separate: vendo uva a 200 metri e meloni a 100 metri, accanto una bandierina tricolore. «Il fatto – dice il commissario Roberto Cadeddu – è ancora più grave perché si ripete. Nei giorni scorsi, appena è stato segnalato, abbiamo invitato le persone del posto a rimuovere le scritte. Ieri sono ricomparse e questa volta con il cartello inclinato. Abbiamo provveduto a sistemarlo. Se dovesse ricapitare, anche in una località diversa, non esiteremo ad applicare la sanzione amministrativa e l’obbligo di ripristinarlo a proprie spese». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il vertice

Meloni, spiragli di luce: «Inizia una nuova fase»

La premier durante il meeting sottolinea: «Stiamo uniti, non esistono soluzioni facili» 
Cronaca

Olbia, morto col taser: indagati i carabinieri Nuovo caso a Genova

Inchiesta della Procura di Tempio, ipotesi di omicidio colposo 
Andrea Busia
1936-2025

L’ultimo saluto a Baudo tra centinaia di rose rosse

Nella camera ardente al Teatro delle Vittorie una lunga processione di vip e gente comune 
Personaggi

Marisa, regina di stile: nella vita ci vuole disciplina

L’estate della Berenson a Porto Cervo: non vivo nel passato, io un’icona? Quelli sono oggetti sacri 
Enrico Pilia
Maltempo

Una grandinata si abbatte sull’Ogliastra

Chicchi grandi come noci a Ussassai, alberi sradicati nel Campidano 
Napoli

Ucciso dal figlio della compagna

La vittima è un ispettore di polizia: il 21enne arrestato dopo una breve fuga 