Cartelli stradali danneggiati 

Danni alla nuova segnaletica stradale sulle strade provinciali del Medio Campidano. L’ultimo caso riguarda un cartello d’identificazione della provinciale 46, nel tratto che da Villamar arriva al confine con Oristano. Appena installato il palo è stato piegato ed utilizzato come insegna pubblicitaria per la vendita di frutta, due scritte separate: vendo uva a 200 metri e meloni a 100 metri, accanto una bandierina tricolore. «Il fatto – dice il commissario Roberto Cadeddu – è ancora più grave perché si ripete. Nei giorni scorsi, appena è stato segnalato, abbiamo invitato le persone del posto a rimuovere le scritte. Ieri sono ricomparse e questa volta con il cartello inclinato. Abbiamo provveduto a sistemarlo. Se dovesse ricapitare, anche in una località diversa, non esiteremo ad applicare la sanzione amministrativa e l’obbligo di ripristinarlo a proprie spese». ( s. r. )

