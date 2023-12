Cartelli stradali a misura di migranti 

L’integrazione passa anche dalle piccole cose e in una comunità multietnica come quella di Villanovaforru i dettagli fanno la differenza. Il Comune, consapevole che tutti devono avere la possibilità di comprendere, sta procedendo ad installare nuovi pannelli con le indicazioni sulle norme di convivenza civile e sul rispetto dell’ambiente, in più lingue. Negli ultimi dieci anni sono arrivati in paese cittadini di nazionalità diverse tra cui Argentina, Bangladesh, Cuba, Francia, Gambia, Germania, Kirghizistan, Marocco, Messico, Pakistan, Polonia, Regno Unito, Senegal, Tunisia, Ucraina. L’elenco non è esaustivo: alcuni vanno via, altri rimangono, e la lista viene aggiornata spesso. E chi rimane deve potersi “sentire a casa” anche nella routine quotidiana. Il paese ospita anche un centro di prima accoglienza, con tanti migranti che provengono dall’Asia meridionale. E la lista di lingue aumenta.

La babele

Oltre all’italiano, all’inglese e talvolta il francese, nel cartelli c’è sempre spazio per le lingue indoiraniche come l’urdu, e, a volte, il bengali. Idiomi parlati dalla maggioranza degli ospiti del centro migranti che dal 2015 è la casa di decine e decine di persone che scappano dal paese d’origine per tanti motivi. «Abbiamo scelto di utilizzare prevalentemente l’urdu perché è parlato da una cospicua fetta di persone del centro accoglienza e possono essere d’aiuto alla maggior parte di loro che inizialmente non conoscono né l’inglese, né tantomento l’italiano», ha spiegato l’assessore alla cultura e vicesindaco Matteo Mandis.

Le indicazioni

Ci sono cartelli che recitano “Rispetta l’ambiente, non gettare rifiuti per terra”, oppure “Pericolo vetture, non camminare sulla carreggiata”, o anche “Attraversare sulle strisce pedonali, camminare sul marciapiede o sul lato sinistro della strada”. Ma ce ne sono degli altri con le indicazioni su come differenziare correttamente i rifiuti. Regole che potrebbero essere scontate per i cittadini italiani ma che potrebbero non essere le stesse per chi arriva da un altro paese: averle in punti strategici permette alle persone di districarsi in determinate situazioni.

L’utilità di avere i pannelli in lingue urdu è approvata dai madrelingua. Majid Akram è in paese da un anno, è arrivato dal Pakistan, studiava all’università, è un punto di riferimento per i connazionali che entrano nel centro. Ha anche corretto grammaticalmente le scritte in urdu. In più, in paese si è integrato bene: l’anno scorso ha tenuto un corso di lingua inglese per gli abitanti di Villanovaforru, in biblioteca. «I miei connazionali che arrivano, spesso non parlano altre lingue e questa è un’ottima iniziativa, le indicazioni fornite ci aiutano nelle azioni quotidiane», conclude.

