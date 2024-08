Cartelli pubblicitari, stop alla giungla 

Stop ai cartelli pubblicitari selvaggi in tutta la città. Una situazione di disordine totale che va avanti da anni, con tanto di sanzioni scattate dallo scorso anno - oltre un centinaio - e una scia di diffide che però non è bastata a frenare la presenza di pannelli abusivi disseminati nelle strade quartesi. «Una giungla», il commento secco del vicesindaco Tore Sanna, «per questo abbiamo ritenuto doveroso aggiornare il piano generale e adottare un nuovo documento che finalmente definisce le regole per la localizzazione e ci consente di mettere ordine».

Raffica di multe

Una situazione di disordine confermata dalla Polizia locale, che da mesi si sta occupando dell’attività di mappatura dei pannelli pubblicitari presenti nel territorio - in strada e a bordo dei veicoli - frutto del lavoro congiunto del nucleo di vigilanza commerciale e dell’ufficio sanzioni. Il report parla chiaro: nel 2023 sono scattati 66 verbali (430 euro ciascuno), 48 nell’anno in corso. Sanzioni seguite, in caso di mancato pagamento, dalle diffide: 17 nel 2023, 18 in questi sette mesi del 2024. Qualcuno ha presentato ricorso, ma di fatto nessuno è stato accolto. E per giunta in pochi hanno provveduto a eliminare il cartello pubblicitario piazzato senza autorizzazione. Tendenza che accomuna tutti senza distinzioni: ristoranti, supermercati, centri commerciali e piccole attività cittadine. Alcuni pannelli - riferiscono dalla sede dei vigili urbani - nascondono persino i cartelli che indicano la presenza di attraversamenti pedonali, andando quindi a incidere - oltre che sul decoro urbano - sulla sicurezza stradale in generale.

Niente regole

La nuova pianificazione pubblicitaria in città era attesa dal 1993, da quando è scattato l’obbligo per i Comuni con più di 20mila abitanti di dotarsi di un proprio piano. Da allora sono passati più di trent’anni, tanto che nel 2020 la Regione ha nominato un commissario ad acta per la redazione e approvazione dei documenti necessari. «Quel piano però da solo non produce effetti», sottolinea Sanna. Nel frattempo si è andati avanti con autorizzazioni temporanee. «E ognuno ha piazzato i cartelli dove voleva», fa notare, «con la conseguenza che ora regna il disordine totale».

Il nuovo piano

Adesso si riparte da zero: gli impianti pubblicitari abusivi verranno eliminati, e sostituiti con pannelli regolari. Il nuovo piano - con tanto di vincoli a tutela del centro storico e del litorale, cartografie e mappe definite - è stato adottato in Giunta e illustrato nei giorni scorsi nelle commissioni Ambiente, Urbanistica, Attività produttive, e Bilancio, in attesa del sì del Consiglio comunale la prossima settimana. Poi spazio alle osservazioni, seguite dall’ultima tappa nell’Aula di via Porcu per il sì definitivo, e infine il sigillo finale con i pareri della Regione e della Sovrintendenza dei beni culturali. «Poi faremo un bando per affidare la gestione di questo riordino doveroso e necessario», conclude il vicesindaco, «finalmente con norme chiare che dovranno essere rispettate da tutti».

