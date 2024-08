Cartelli pubblicitari, si lavora al riordino 

Al via la fase delle osservazioni per avere un piano definitivo sull’installazione dei cartelli pubblicitari in città. Per l’aggiornamento è stata incaricata la società Abaco, che già si occupa della sosta a pagamento a Quartu. La nuova pianificazione pubblicitaria in città era attesa dal 1993, da quando è scattato l’obbligo per i Comuni con più di 20mila abitanti di dotarsi di un proprio piano. Da allora sono passati più di trent’anni, tanto che nel 2020 la Regione ha nominato un commissario ad acta per la redazione e approvazione dei documenti necessari.

Sullo sfondo c’è una situazione di disordine confermata dalla Polizia locale: nel 2023 sono scattati 66 verbali per cartelli abusivi, 48 nell’anno in corso. Sanzioni seguite, in caso di mancato pagamento, dalle diffide: 17 nel 2023, 18 in questi sette mesi del 2024. Qualcuno ha presentato ricorso, ma di fatto nessuno è stato accolto. E per giunta in pochi hanno provveduto a eliminare il cartello pubblicitario piazzato senza autorizzazione. Tendenza che accomuna tutti: ristoranti, supermercati, centri commerciali e piccole attività cittadine.

Ora spazio alle osservazioni, poi il piano farà di nuovo tappa nell’Aula di via Porcu per il sì definitivo, e infine il sigillo finale con i pareri della Regione e della Sovrintendenza dei beni culturali.

