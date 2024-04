Cartelli pubblicitari, regna il caos 

Che si tratti di promuovere un prodotto, un servizio, un evento o un’attività commerciale poco conta. A Oristano ovunque uno si gira, è impossibile non posare lo sguardo su almeno un cartellone pubblicitario. Sono ovunque: negli spazi appositi, certo, ma anche sui muri, sulle serrande di locali chiusi da tempo, sui cancelli e pure nelle pensiline alle fermate degli autobus.

I numeri

Secondo l’ultima ricognizione effettuata dalla polizia municipale, se ne contano in tutto 727 ma oltre 300 sono da dismettere perché abusivi o non conformi al Piano generale degli impianti licenziato dal Comune a fine 2020. Una giungla alla quale l’amministrazione civica conta di porre un freno con il nuovo appalto per la gestione degli impianti, affidato lo scorso dicembre, dopo un’infinita serie di concessioni in proroga. L’ultimo bando risale 1992: oggi, come ieri, ad aggiudicarsi l’incarico è la ditta oristanese Publicem, che ha totalizzato il punteggio massimo sia nell’offerta economica che in quella tecnica; nel primo caso con un rialzo del 7,03% sull’importo a base di gara di 630mila euro (per nove anni); nel secondo caso garantendo una quantità e una qualità di impianti superiore a quella dei diretti concorrenti e puntando sui servizi migliorativi, con «messaggi variabili a disposizione del Comune» e «ulteriori impianti di promozione turistica».

Gli spazi

La superficie totale da destinare a spazi promozionali è di 3.700 metri quadri, per 913 strutture: 366 tra esistenti e da adeguare, 547 nuovi impianti di progetto. A questi vanno aggiunti 78 “di pregio”. Nel calderone rientrano anche gli impianti pubblicitari di proprietà di terzi. I contratti vigenti al momento della firma del contratto sono 32: 7 (di cui 6 di dimensione 6x3 e uno 4x3) scadranno il 25 agosto; 25 (per una superficie di 16 metri quadri) il 26 ottobre. Per quelli con concessione ormai scaduta il titolare può decidere se rimuoverli o se rinunciarvi in favore del Comune. Dalle strade spariranno 127 pre-insegne, 143 stendardi, 11 tabelle a muro, 35 cartelli e un tabellone elettronico.

Corto circuito

Fine del caos pubblicitario? Ancora no. Il capitolato d’appalto concede alla ditta affidataria 20 giorni di tempo per produrre il piano delle installazioni: un elenco dettagliato degli impianti con scheda tecnica, dimensioni, collocazione dei manufatti e cronoprogramma che poi deve essere approvato dal Comune entro 30 giorni. E qui arriva il corto circuito, perché quel documento, già consegnato dalla Publicem da mesi, è arenato negli uffici di piazza Eleonora. «La competenza, fino all’aggiudicazione dell’appalto in capo al settore Programmazione, sta passando all’area Vigilanza - spiega l’assessore al Patrimonio, Ivano Cuccu - il dirigente che avrebbe dovuto occuparsene (selezionato attraverso avviso pubblico) ha rinunciato all’incarico».

RIPRODUZIONE RISERVATA