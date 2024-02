Cartelli pubblicitari non in regola, raffica di sanzioni dopo le verifiche 

Dopo i controlli sull’occupazione del suolo pubblico, gli agenti della Polizia locale hanno effettuato anche una raffica di verifiche sulla corretta sistemazione dei cartelli pubblicitari e ovviamente sul corretto pagamento della tassa dovuta.

Alla fine di alcuni sopralluoghi sono state una novantina le multe. Per ora la sanzione è irrisoria, appena 100 euro con diffida e notifica, ma se entro dieci giorni non si regolarizzeranno allora scatterà subito un’altra multa da 4000 euro con intervento degli operai comunali per la rimozione d’ufficio.

Sono tantissime infatti le strade della città dove vengono sistemati cartelli pubblicitari non solo senza avere alcuna autorizzazione ma anche creando problemi agli utenti della strada. Molti infatti si trovano su pali dove già ce ne sono altri, arrivando ad altezza uomo, tanto che, se non si sta molto attenti, basta pochissimo per sbatterci la testa sopra e farsi male. Altri impediscono poi il passaggio di sedie a rotelle e carrozzine nei marciapiedi.

Intanto non si fermano anche i controlli sull’occupazione del suolo pubblico che riguardano anche il mercatino rionale del mercoledì.

RIPRODUZIONE RISERVATA