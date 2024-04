Cartelli pubblicitari, caos cittadino 

«Armonizzare l’inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto urbano in modo da favorire e tutelare i valori storico architettonici e quelli paesaggistici presenti nel territorio comunale». L’obiettivo, ben definito tra le righe del Piano generale degli impianti, approvato a fine 2020 dall’amministrazione Lutzu, ha trovato finora scarsa applicazione pratica nelle vie di Oristano. Di cartelli, striscioni, paline, stendardi e vele mobili se ne contano a bizzeffe, ma solo poco più della metà rispetta i requisiti richiesti dalla normativa.

Le anomalie

Secondo l’ultima ricognizione effettuata dalla polizia municipale, su 727 strutture esistenti, ben 319 risultano da dismettere: alcune installate senza autorizzazione, altre con concessione scaduta, una parte non conformi al Piano degli impianti o al Codice della strada.«Nel 2023 abbiamo notificato 49 verbali per installazioni pubblicitarie non regolari», fa sapere il comandante dei vigili urbani Gianni Uras. Difficile, però, quantificare l’ammontare delle sanzioni: «Sono stati presentati numerosi ricorsi - spiega il dirigente - in molti casi la procedura è ancora in itinere». Nel mirino della polizia locale anche qualche candidato «che non ha rispettato le norme per la disciplina della propaganda elettorale», va avanti Uras. Lo stesso Comune ha rischiato di essere bacchettato per affissioni abusive «ma le richieste sono state bloccate in fase di autorizzazione». Il fenomeno è dilagante, basta soffermarsi davanti a una delle pensiline alle fermate degli autobus per farsi un’idea: i pannelli in plexiglass sono quasi sempre tappezzati di manifesti che propongono eventi sportivi, appuntamenti culturali o serate danzanti. «In questi casi i nostri uomini risalgono ai committenti attraverso le stamperie cittadine che hanno il registro degli ordini», conclude il comandante dei vigili.

I dubbi

E a proposito di fermate del trasporto pubblico, da chiarire c’è l’aspetto relativo agli spazi per messaggi pubblicitari sulle paline. Secondo l’assessore al Patrimonio, Ivano Cuccu, sarebbero a disposizione del Comune. E in effetti, su qualcuna ancora campeggia il manifesto della Sartiglia, con l’immagine del capocorsa in bella vista. Per il direttore centrale dell’Arst, Carlo Poledrini, invece «alcune sono di proprietà dell’azienda regionale sarda trasporti e vengono date in appalto ai privati con l’impegno ad installare anche i pannelli informativi». A dare una spiegazione interviene l’istruttore direttivo del servizio Patrimonio, Pierpaolo Cuccu, che ha lavorato alla redazione del bando per la gestione degli impianti. «Le strutture autorizzate a terzi hanno una durata massima - spiega - al termine della quale devono essere rimosse, oppure assimilate al patrimonio comunale e date in concessione al gestore del servizio».Una cosa è certa, quelli che dovrebbero essere “impianti pubblicitari di servizio”, in molti casi non assolvono il proprio ruolo: sotto la propaganda né numero della corsa, né tratte e tanto meno orari delle linee di trasporto.

RIPRODUZIONE RISERVATA