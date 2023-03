Cartelli disordinati: giro di vite 

Stop alla cartellonistica selvaggia: ora ci sono le linee guida. Con voto unanime tra maggioranza e opposizione, il Consiglio comunale ha approvato il Piano generale degli impianti pubblicitari. Allo stato attuale nel territorio comunale sono censiti 93 impianti pubblicitari. Lo studio illustra che la maggior parte dei totem installati sono abusivi e certifica come la loro affissione sia avvenuta senza un regolamento. L’affissione selvaggia degli impianti pubblicitari è un’evidente criticità per il decoro urbano, per cui l’amministrazione ha pensato a un riordino generale per armonizzare tutti gli impianti. «Si conclude un iter avviato dalla precedente amministrazione. Finalmente - dice Andrea Murru, 37 anni, assessore all’Arredo urbano - riusciremo a dare decoro al paese con una cartellonistica uniforme. Il piano include anche la cartellonistica informativa per siti di interesse e impianti riservati ai necrologi». (ro. se.)

