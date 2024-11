Cartelli di divieto di sosta con le date sbagliate Conducenti disorientati nella zona di via Turati 

Quando saranno potati gli alberi tra via Turati e piazza Marcora? Scoprilo è un rompicapo. Il motivo è presto detto: nei giorni scorsi gli operai hanno sistemato alcuni cartelli che indicano il divieto di sosta per consentire i lavori. In che giorno? Qui comincia il dilemma.

Due cartelli indicano a chiare lettere il divieto per sabato 2 novembre, quindi un giorno che è già trascorso, un altro addirittura indica di tenere liberi i parcheggi il 28 settembre. Insomma, è difficile capire quando non si potrà parcheggiare. Peraltro, se qualcuno oggi lascerà l’auto in sosta nella zona interessata e dovessero arrivare gli operai, non potrà nemmeno essere sanzionabile, considerato che sono indicate date evidentemente sbagliate. Forse nel cantiere i cartelli scarseggiano e qualcuno si è dimenticato di sostituire il foglietto con l’indicazione di data e orari.

Comunque sia, da tempo gli alberi di via Turati crescono in assenza di potature. La stessa operazione è invece già stata portata eseguita in diverse strade e parchi della città, tra cui il parco Matteotti in via D’Annunzio: anche qui le piante erano prive di manutenzione da tempo.

