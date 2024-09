Cartelli abusivi, scatta la rimozione 

Dieci giorni di tempo per smantellare gli impianti pubblicitari abusivi, poi scatta la rimozione coatta. Il Comune lancia l’ultimatum ai titolari dei cartelloni installati senza le necessarie autorizzazioni o con titolo oramai scaduto. Nell’ultima settimana il dirigente del settore Polizia locale ha firmato tre ordinanze «ma quelle emesse finora sono una decina» precisa il comandante Gianni Uras. Un intervento necessario per rimettere ordine alla selva di installazioni che affolla ogni angolo della città. «Molte società hanno già ceduto i propri impianti al gestore del servizio, altre stanno ancora provvedendo. Se non dovessero ottemperare nei tempi, firmerò altre ordinanze».

Giro di vite

Dal ricevimento della notifica, i titolari hanno dieci giorni di tempo per intervenire autonomamente, diversamente, si legge nell’atto «il personale del comando di polizia locale, unitamente alla ditta Publicem di Gianfranco Melis (aggiudicatario dell’affidamento in concessione per un periodo di nove anni), provvederà alla rimozione degli impianti, con addebito di oneri e spese a carico degli interessati». I cartelloni rimossi saranno depositati al cantiere comunale (anche in questo caso a spese dei proprietari) e, decorsi sessanta giorni dall’ordinanza senza che gli aventi titolo ne abbiano richiesto la restituzione, l’ente proprietario potrà disporre dei mezzi pubblicitari rimossi, anche ordinando la loro distruzione.

Gli accertamenti

Il giro di vite era stato annunciato lo scorso maggio in Consiglio comunale dall’assessore Ivano Cuccu che, rispondendo ad un’interpellanza della minoranza, aveva fatto il punto della situazione: in base all’ultimo censimento gli impianti incompatibili con il regolamento comunale risultavano 319, appena sessanta quelli dismessi; sessantadue le sanzioni elevate. Da allora il lavoro di accertamento è proseguito «ma nel frattempo - fanno sapere dagli uffici di piazza Eleonora - si sono registrati anche nuovi casi di impianti installati in maniera completamente abusiva, senza alcuna autorizzazione, che sono già stati smantellati». L’effetto “giungla” è senza dubbio disdicevole in termini di decoro urbano ma non meno sconveniente è l’impatto sulle casse civiche. Sempre secondo quanto riferito in Aula dal delegato all’Urbanistica, Ivano Cuccu prima dell’estate «le morosità nel 2021 ammontavano a 129mila euro (116mila pagati, 13mila non pagati); nel 2022 a 151mila euro (136mila pagati, 15mila da pagare); nel 2023 a 151mila euro (121 saldati, la restante parte ancora da incassare, ma in questo caso non erano ancora stati emessi gli avvisi di accertamento esecutivi che consentono in media di recuperare il 50 per cento degli importi a ruolo). Ora la nuova stretta per mettere un punto al caos pubblicitario che, secondo contratto, destina agli spazi promozionali 3700 metri quadri, per un totale massimo di 913 strutture: 366 tra esistenti e da adeguare, 547 nuovi impianti di progetto e 78 impianti di pregio.

RIPRODUZIONE RISERVATA