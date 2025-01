«Cartelle? Sono soltanto preavvisi» 

A Quartucciu resta alta la tensione dopo che i cittadini si sono ritrovati all’improvviso a fare i conti con richieste di pagamento per passi carrai e insegne commerciali, che molti non si aspettavano. L’assessore comunale al bilancio, Carlo Secci, cerca così di chiarire la situazione e rassicura i cittadini.

«La comunicazione inviata è un preavviso di accertamento – dice -. Abbiamo informato i cittadini che, secondo i dati del Comune, i loro passi carrai rientrano nei criteri previsti dal Codice della strada per essere tassati. Non è una richiesta definitiva di pagamento, ma un avviso per verificare e correggere eventuali errori».

Perché non informare i cittadini con una semplice lettera?

«Non lo abbiamo fatto per evitare allarmismi. Il termine di pagamento indicato nella lettera non è perentorio. Abbiamo tutto il tempo per analizzare caso per caso, sistemare le situazioni irregolari e correggere eventuali incongruenze. Nessuno deve sentirsi obbligato a pagare senza prima verificare che l’avviso sia corretto. C’è piena disponibilità da parte nostra a risolvere ogni dubbio».

Molti cittadini la scorsa settimana hanno però affollato l’ufficio tributi.

«È vero, gli avvisi inviati sono numerosi e tante persone hanno bisogno di chiarimenti. Abbiamo chiesto alla società Abaco, che gestisce la rilevazione dei tributi, di raddoppiare il servizio di ricezione al pubblico. Da oggi è a disposizione un secondo ufficio: chiunque può recarsi personalmente o inviare una nota agli indirizzi indicati. Errori o inesattezze verranno corretti immediatamente».

Lei ha già incontrato alcuni cittadini. Quali sono i problemi più frequenti?

«Alcuni mi hanno chiesto, per esempio, perché il tributo del passo carraio fosse intestato a un coniuge diverso rispetto agli altri tributi familiari. Questo dipende dai dati catastali, che a volte riportano il nome del coniuge con il cognome alfabeticamente precedente. In questi casi è possibile richiedere una modifica senza difficoltà».

Perché arriva oggi questa nuova imposta?

«Il canone per i passi carrai rientra nel più ampio Canone Unico Patrimoniale, che riguarda anche le esposizioni pubblicitarie. In alcune situazioni, le insegne sono abusive o non regolarmente aggiornate, e questo ha portato a un mancato gettito. Per i passi carrai, invece, abbiamo pensato che i costi delle manutenzioni stradali siano a carico delle persone che maggiormente ne fanno uso. Non sarebbe stato corretto attingere dal bilancio e magari ridurre servizi essenziali come il diritto allo studio o il supporto socioeducativo».

Come verranno utilizzati i fondi raccolti?

«Destiniamo almeno 100 mila euro l’anno per la manutenzione stradale. Con il contributo dei passi carrai, contiamo di incassare 70 mila euro, che saranno interamente utilizzati per sistemare strade e marciapiedi. I lavori sono già stati pianificati: abbiamo predisposto turni per gli operai comunali e stiamo acquistando i materiali necessari. È un intervento che potrà proseguire con regolarità».

