Cartelle pazze, protestano tutti 

Un’intera comunità sul piede di guerra. A Quartucciu, residenti e commercianti si sono ritrovati a fare i conti con richieste di pagamento inaspettate per passi carrai e insegne commerciali. Le cartelle, definite «pazze», sono piovute sui contribuenti senza alcun preavviso, scatenando reazioni di rabbia e incredulità.

Serve chiarezza

«Ci avrebbero dovuto avvertire che da quest’anno si sarebbe dovuto pagare per il passo carraio. Ognuno avrebbe valutato se tenerlo o meno», lamenta Sergio Spiga, residente in via Bellini. «Mi aspetto chiarezza: devo fare domanda? Devo decidere io se voglio il passo carraio o no. Non è possibile che arrivi tutto all’improvviso».

Situazioni come quella di Luigi Collu, residente in via Bosa, non fanno che alimentare il caos: «Ho diviso la casa e ho passi carrai su due lati, ma alcuni non sono utilizzabili perché non ci sono gli scivoli. Serve chiarezza su come procedere. Già anni fa avevo pagato per questi accessi, ora cosa dovrei fare?» E c’è anche chi si trova ad affrontare richieste palesemente sbagliate. Una cittadina denuncia: «Alla mia famiglia hanno inviato una cartella intestata a mio cognato, morto otto anni fa. Ma noi non abbiamo né passi carrai né parcheggi! È assurdo».

I commercianti

Anche i commercianti non nascondono la loro esasperazione. Manrico Podda, titolare di una profumeria in via Rosselli, lamenta le cifre imposte: «Mi chiedono 551 euro entro il 14 febbraio per mantenere le tende solari, indispensabili per proteggere i prodotti. Per i servizi che offre il Comune, sono cifre esagerate».

Poi c’è il fotografo Roberto Angioni denuncia la mancanza di comunicazione: «Come si può mandare una cartella senza che nessuno sappia nulla di questa tassa? E quando cerco informazioni, non risponde nessuno». Le discrepanze nei calcoli aggravano il malumore. Piero Cireddu, gioielliere in via Rosselli, racconta: «Ho due licenze: per un’insegna pago, per l’altra no. Secondo i calcoli dovrei versare 35 euro, ma nella cartella il totale è di 105. Non si capisce come si arrivi a quella cifra». E aggiunge: «Se tutte le attività in via Rosselli spegnessero le insegne, sarebbe buio e desolazione».

Gianni Pistidda per il suo negozio di articoli sportivi ha già contestato le sue cartelle: «Mi sono stati imputati passi carrai che non mi appartengono. Le vetrofanie non sono tassabili, eppure sono state inserite. Stiamo parlando di cifre fuori da ogni logica».

Il sindaco

Di fronte al malcontento dilagante, il sindaco Pietro Pisu interviene per giustificare l’imposizione del tributo: «Dal 2017 amministriamo cercando di mantenere inalterati i servizi alla comunità. Gli aumenti smisurati della spesa corrente ci hanno costretto, per la prima volta, a ricorrere alla leva tributaria. Spiegare e applicare una tassa non è un compito facile né piacevole, ma amministrare significa prendere decisioni, anche impopolari, per garantire la sostenibilità del bilancio. Desideriamo che questa misura sia transitoria e ci attiveremo per fronteggiare la spesa mediante altre entrate in modo tale da sollevare i cittadini dal pagamento di questo tributo».

