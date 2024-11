Cartelle “pazze”  per tributi non dovuti 

Stavolta le cartelle che starebbe mandando il Comune sarebbero “pazze” non per l’entità degli importi richiesti ma perché «relative a tributi già saldati o non dovuti», dice Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI in Consiglio comunale che sul tema ha presentato una interrogazione. «Diverse segnalazioni indicano che l’Ufficio Tributi, nonostante le comunicazioni da parte dei contribuenti che forniscono prove di pagamento o dichiarazioni di cessazione o variazione dell’utenza, non provvede a correggere le proprie banche dati», aggiunge. Una denuncia che rilancia anche Adoc: «Abbiamo diverse segnalazioni di richieste di pagamento per immobili alienati, significa che che tra enti -tributi, catasto, agenzia entrate- non esiste un collegamento», dice Giuliano Frau. «Una delle possibili cause di tali disservizi potrebbe essere la carenza di personale o l’obsolescenza dei gestionali informatici utilizzati», conclude Mannino. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA