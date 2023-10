Cartelle pazze, esplode la protesta 

Cartelle pazze e minaccia di ingiunzione, a Calasetta è caos per il nuovo metodo di riscossione dell’Imu 2019 e 2020.

Le raccomandate

In pratica, stanno arrivando proprio in questi giorni ai contribuenti le raccomandate della Abaco di Montebelluna, la ditta alla quale l’amministrazione comunale ha affidato la riscossione delle quasi 2000 cartelle. Polemica dell’opposizione e cittadini infuriati, anche perché le cartelle recapitate conterrebbero una marea di errori. «Succede così che, anche chi ha pagato nei tempi e nei modi dovuti, si è ritrovato minacciato di ingiunzioni, applicazione delle ganasce fiscali e pignoramento di beni immobili - dice Antonio Vigo - sarebbe stato sufficiente lasciar l’incarico alla ditta precedente». Ieri la sindaca è intervenuta per spiegare cosa è successo.

«Non erano stati agganciati i pagamenti - dice Claudia Mura - chi ha pagato stia sereno e invii copia di pagamento anche agli uffici comunali, o telefonicamente o di persona affinché si possa procedere all’annullamento e allo sgravio immediato. Chi non ha pagato invece, lo faccia al più presto. L’anno scorso abbiamo approvato un regolamento per favorire il ravvedimento senza l’applicazione di interessi e more. Massima disponibilità a venire incontro ai contribuenti, bisogna ricordare però che le tasse vanno pagate, altrimenti il Comune non può erogare servizi».

La protesta

Un avviso specifico è in fase di predisposizione da parte della sindaca e già da oggi sarà divulgato tramite i canali ufficiali del comune. Ciò nonostante le opposizioni cavalcano la protesta. «Credo che prima di minacciare qualsiasi tipo di azione dovrebbero ben verificare se le tasse che si richiedono siano dovute - dice Angelo Serrenti di Calasetta turistica - ci sono cittadini che mi hanno segnalato errori che sono riusciti a dimostrare. Oramai bisogna lavorare diversamente, il cittadino deve essere rispettato e non vessato dalle pubbliche amministrazioni. Sono altresì convinto che quando si richiedono tributi, sia necessario assicurare una gamma di servizi altrettanto all'altezza di quanto richiesto. Oggi un pochino di mea culpa ci vuole. Spero in un futuro migliore per i cittadini e per le casse comunali».

Ma come è nato il problema e soprattutto perché gli importi richiesti non corrispondono al reale dovuto e in certi casi pagato? «Come ogni anno - dice la sindaca - il servizio di riscossione è stato esternalizzato dopo la fase fase di accertamento dei ruoli che vengono inviati da una ditta esterna. Sto facendo ancora delle verifiche, ma è quasi certo che il file che abbiamo mandato alla ditta, non era quello definitivo, mancava l’aggiornamento dei pagamenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA