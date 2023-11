Cartelle pazze all’ex fotografo L’Asl: non paghi 

Non ha fine la vicenda di Giacomo Palla, ex fotografo ora in pensione, che continua a ricevere cartelle di pagamento per le prestazioni le mediche dei suoi figli, all’epoca minorenni, risalenti al 2013, quando era disoccupato e aveva l’esenzione. Dopo anni di comunicazioni con la Asl, sembrava che la storia si fosse conclusa in modo positivo, con l’annullamento delle cartelle. Tuttavia, qualche giorno fa, Palla ha ricevuto le stesse cartelle da pagare: 161,59 euro.

Il pensionato si è recato più volte negli uffici della Asl, dove gli impiegati avevano promesso di risolvere il problema. Dallo scambio di email, la Asl avrebbe dovuto comunicare l'annullamento delle cartelle all'Agenzia delle Entrate, ma evidentemente qualcosa è andato storto, poiché le cartelle continuano ad arrivare. Nel 2018 e nel 2021, la stessa Asl di Sanluri aveva accolto i ricorsi di Palla confermando la sua esenzione dovuta allo status di disoccupato durante il periodo delle prestazioni.

Palla sottolinea con ironia: «Ho speso di più in benzina per recarmi agli uffici della Asl rispetto all'importo totale delle cartelle da pagare». Su consiglio della Asl, Palla si era rivolto anche all'Agenzia delle Entrate, ma loro hanno dichiarato di non poter fare nulla in quanto l'ente che ha emesso l'atto deve richiedere l'annullamento telematicamente. L’ultimo ricorso inviato dall’ex fotografo il 23 ottobre scorso alla Agenzia di riscossione di Cagliari non ha ancora avuto risposta.

La Asl continua a sostenere di aver comunicato la situazione all'Agenzia delle Entrate e invita Palla a non pagare. Palla sa che una eventuale causa sarebbe vinta, ma ritiene sia una perdita di tempo e di denaro. Ha consultato un avvocato: i costi sarebbero superiori all'importo delle cartelle. Palla è determinato: «Qualcuno mi ha detto che mi conviene pagare la cartella. Non lo faccio per principio, a costo di comunicare la situazione al ministero delle Finanze. È assurdo, tutti questi dati sono nei loro archivi». (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA