Cartelle Imu, duemila sono “pazze” 

Sono arrivate a pioggia in queste settimane nelle cassette delle lettere di 18.000 cagliaritani. Raccomandate contenenti solleciti di pagamento l’Imu sulla prima casa relativa al 2018 per un importo complessivo pari a circa 15 milioni di euro. Non ha perso tempo chi l’ha ricevuta e subito ha scritto o chiamato l’ufficio Tributi del Comune chiedendo spiegazioni. Tutti convinti fosse un errore: per la prima casa, infatti, l’Imu non è dovuta. «In realtà la qualità degli avvisi è buona, nel senso che la stragrande maggioranza degli accertamenti che sono stati spediti sono giustificati e legittimi anche se si stratta di prima abitazione», spiega Giovanni Ena dirigente del servizio Tributi del Comune di Cagliari. «Solo circa il 10% degli avvisi rientra nella categoria delle cartelle “pazze”», che quindi non bisogna pagare, aggiunge.

Ecco che cosa sta accadendo. Premessa: non c’è nessun errore informatico, nessun sistema andato in tilt. Allora come è possibile che il Comune richieda con questi avvisi bonari il pagamento dell’Imu per la prima casa quando la legge ne stabilisce l’esenzione? «Perché in tantissimi casi sono stati riscontrati errori in assoluta buona fede che i contribuenti hanno commesso ma che impongono comunque per legge il pagamento dell’imposta», spiega ancora il dirigente. Quali sono? Primo: «C’è chi ha acquistato una casa, come prima abitazione, ma non ha immediatamente trasferito la residenza». Il lasso di tempo che intercorre tra il rogito e il cambio di residenza, che si tratti di qualche giorno o di qualche mese (come sembra sia avvenuto in questa circostanza) integra gli estremi per il pagamento dell’Imu.

Il caso della signora Antonietta rientra tra questi: ha acquistato un appartamento a febbraio del 2018 ma poi, dovendo effettuare lavori di restauro, in quella casa si è trasferita solo quattro mesi più tardi, quando ha cambiato la propria residenza. Per quei quattro mesi, tempo in cui quella casa viene considerata seconda abitazione, il Comune le chiede adesso il pagamento dell’Imu. «Lo stabilisce la legge, non l’amministrazione», tiene a precisare ancora il dirigente.

Tra le diciottomila storie ci sono poi anche quelle di chi magari aveva trasferito immediatamente la residenza dopo l’acquisto dell’appartamento ma non anche il domicilio. «Anche questa è condizione necessaria per l’esenzione», spiega Ena. Cioè: per non pagare l’imposta sulla prima casa la legge dice che in quella casa bisogna proprio viverci. E come fa il Comune a sapere se le cose stanno in questi termini? Fa verifiche incrociate sulle utenze domestiche, controlla se sono attive e fa una indagine sui reali consumi. Così scopre se una persona ci vive o meno. «Ci sono diversi casi di accertamenti che rientrano in questa tipologia», spiega ancora il dirigente. Infine c’è chi ha scambiato un immobile di categoria A, abitazione, con uno C, uso ufficio, e non ha versato l’imposta. «Abbiamo riscontrato anche diversi casi come questo: la legge stabilisce l’esenzione solo per l’abitazione principale, in tutti gli altri casi l’imposta è dovuta».

Nel gorgo caotico di cartelle spedite a raffica nelle case dei cagliaritani ci sono anche quelle “pazze”: cioè richieste di pagamento dell’Imu sull’abitazione principale che anche l'amministrazione riconosce infondate. In questo caso la colpa è di un “disallineamento” tra l’Anagrafe e l’ufficio Tributi. In pratica non c’è stata comunicazione tra diversi uffici della stessa amministrazione e nonostante diversi cagliaritani, circa 1800-2000, avessero trasferito la residenza e il domicilio correttamente, al sistema informatico dell’ufficio Tributi queste informazioni non risultavano. Da qui le cartelle pazze. Ecco perché chiunque ne abbia ricevuta una o la riceverà, prima di procedere al pagamento, può contattate il call center dell’ufficio tributi che puntualmente risponde ogni giorno dalle 9 alle 12.

