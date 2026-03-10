Cartelle esattoriali da rottamazione 

Al via la rottamazione delle cartelle esattoriali in maniera agevolata. Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento, che consente di disciplinare le entrate comunale permette ai cittadini di Macomer di poter estinguere le cartelle esattoriali, in base alla recente legge di bilancio del 2026. Grazie alla nuova disciplina i cittadini possono regolarizzare i debiti legati alle annualità dal 2020 al 2024, derivanti da avvisi di accertamento esecutivi, ma non ancora affidati all’Agenzia delle entrate e riscossione.

I cittadini – secondo quanto stabilito dall’amministrazione civica guidata dal sindaco Riccardo Uda – dovranno pagare solo l’importo del tributo dovuto e le spese di notifica, mentre vengono totalmente abbattute le sanzioni e gli interessi. L'agevolazione interessa i tributi comunali Imu e Tari, mentre sono escluse le multe per violazioni del codice della strada, l'addizionale Irpef e Irap, i carichi già iscritti a ruolo per la riscossione coattiva e le controversie già definite con sentenze passate in giudicato.

I cittadini interessati possono inoltrare la domanda di adesione entro e non oltre il prossimo 31 luglio. In questo contesto il gruppo di minoranza, "Rossana Sindaca", che fa capo a Rossana Ledda, aveva presentato una mozione, che è stata però ritirata in aula al momento dell'approvazione del regolamento.

