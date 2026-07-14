Cartelle da rottamare, la carica dei 400 

La rottamazione quinquies dei tributi locali fa centro. Il provvedimento avviato dall’amministrazione comunale di Siniscola ha registrato una risposta ben oltre le aspettative, con più di 440 domande già arrivate negli uffici municipali. Un’adesione massiccia che potrebbe consentire al Comune di recuperare un tesoretto da quattro milioni e mezzo di euro.

«Siamo soddisfatti per la grande adesione che stiamo ottenendo e che non ci aspettavamo così massiccia – spiega l’assessore alla Programmazione, Antonello Fadda –. Se si pensa che con la rottamazione ter avevamo ricevuto appena venti domande, oggi ci troviamo davanti a un volume di verifiche venti volte superiore». La misura offre ai contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione la possibilità di dilazionare il debito maturato, beneficiando dell’abbattimento delle sanzioni e degli interessi accumulati nel corso degli anni.

Proprio l’elevato numero di richieste e il lavoro di verifica necessario, hanno spinto l’amministrazione comunale a concedere più tempo ai contribuenti. Il termine per la presentazione delle domande è stato quindi prorogato di 31 giorni: dalla scadenza inizialmente fissata al 30 giugno si passa al prossimo 31 luglio. Un mese in più per chiudere i conti dei tributi comunali arretrati.

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