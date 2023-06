Cartelle da rottamare: ecco le regole 

Sì alla rottamazione delle cartelle su tasse locali e multe non pagate da anni. Primo via libera della Giunta all’adesione della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e accertamenti esecutivi, in attesa della decisione finale del Consiglio entro luglio.

Il via libera

La delibera è stata approvata dalla Giunta Milia nei giorni scorsi. Un regolamento di sei pagine e nove articoli che definisce tempi e modalità di pagamento per estinguere il debito nei confronti del Comune. Non solo tributi - Imu e Tari - ma anche multe in arretrato, che si potranno versare al netto di interessi e more maturati negli anni. Serve però la volontà dei cittadini debitori, che dovranno presentare istanza entro l’1 settembre e dichiarare non oltre il 15 ottobre la decisione di aderire alla definizione agevolata, poi viene dato tempo un mese per ricevere dal Comune la comunicazione con l’ammontate delle somme dovute, le modalità di pagamento, l’importo delle rate e le rispettive scadenze. Con la possibilità di pagare tutto attraverso un unico versamento il 30 novembre, oppure dilazionare il debito in massimo 18 rate.

Per i quartesi una nuova chance per chiudere i conti sulle vecchie cartelle non pagate, con lo sconto di more e interessi. E per il Comune il vantaggio di accelerare i tempi di incasso, e una diminuzione di possibili ulteriori contenziosi. «È l’ennesimo tentativo portato avanti da questa amministrazione al fine di ristabilire un rapporto di lealtà e fiducia reciproca con i cittadini», sottolinea il vicesindaco Tore Sanna. «Una linea che stiamo seguendo da tempo con una serie di decisioni già messe in campo, dalla maggior rateizzazione dei debiti nei confronti del Comune, alla premialità Tari per i cittadini virtuosi».

Trenta milioni

In ballo ci sono oltre 30 milioni di entrate non versate. «Se tutto dovesse andare come speriamo, e ci dovesse essere una generale adesione, dovremmo recuperare circa 20 milioni», spiega Sanna. Incassi potenziali e ipotetici, tutto dipende dalla partecipazione o meno dei quartesi in debito alla rottamazione proposta. «L’auspicio è che ci sia la volontà di estinguere il debito e chi si arrivi ad una sorta di anno zero, anche perché questo è di fatto l’ultimo tentativo possibile per consentire a tutti di mettersi in regola. Dopodiché», conclude il vicesindaco, «si andrà avanti con tutti i mezzi che la legge mette a disposizione per recuperare le somme non versate».

RIPRODUZIONE RISERVATA