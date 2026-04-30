Carte d’identità elettroniche, il Comune potenzia il servizio 

Per andare incontro ai cittadini e ridurre la pressione sul personale, l’amministrazione comunale di Lanusei ha disposto un’apertura straordinaria settimanale dedicata al rilascio delle carte d’identità elettroniche.

Con la scadenza della validità (3 agosto) di quelle cartacee che si avvicina, le file allo sportello s’allungano e non mancano i disagi, con qualche utente costretto a raggiungere i paesi vicini per sbrigare la pratica.

«L’ufficio - spiega Renato Pilia, assessore comunale all’Innovazione - sta lavorando a ritmi sostenuti e il carico dell’ufficio è particolarmente aumentato nell’ultimo periodo. Incide anche il fatto che nel Comune di Lanusei storicamente, per via di orari di apertura più flessibili di altri Comuni, siano anche sommate le istanze di cittadini residenti in altri centri e che possono fare la Carta d’identità elettronica su tutto il territorio nazionale».

Un ulteriore carico di lavoro si è aggiunto per effetto di una nuova disposizione nazionale. «I Consolati - spiega l’assessore - stanno richiedendo ai Comuni il rilascio delle Cie anche per tutti gli iscritti Aire, attività di cui in precedenza si occupavano direttamente loro. Al momento abbiamo rilasciato circa 400 Cie da inizio anno».

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